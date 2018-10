Ricardo Quaresma'dan itiraf: Şenol Hoca ile anlaşamıyorduk

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah - beyazlı takımın resmi instagram hesabına özel bir röportaj verdi.



İşte Quaresma'nın Instagram TV'ye verdiği röportajından öne çıkanlar...



"Pepe, dünyanın en iyi stoperlerden birisi"



"Pepe ile Porto'da beraber oynadık. Pepe, dünyanın en iyi stoperlerinden biriydi, ileriki dönemlerde bunu ispatladı. Buraya geldikten sonra arkadaşlığımız daha da arttı. Dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Saha içinde ve dışında süper bir oyuncu. Umarım ömür boyu Pepe ile arkadaşlığımız devam eder."



Portekiz ufak bir ülke. Portekiz milli takımının hep iyi kadroları oldu. İstediğimiz başarıya bir türlü ulaşamamıştık. Fotoğrafta bir ülkenin hayalleri yatıyor. Kupayı kazanınca bütün ülke büyük bir sevinç yaşadı. Ben de kadronun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bir kızım eksik fotoğrafta. Onlar benim hayatım. Bütün mücadelem ve çabalarım onlar için.



Ricky'nin yeteneği var. Benden iyi olabilir. Basamakları yavaş yavaş çıkması lazım.



Her zaman farklı olmak istiyorum. Dış görünüşümle de. Daha fazla saç şekli yapabilirim ama saçlarım buna izin vermiyor. Ona rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorum.



"Derbilerde gol atmak özeldir"



Derbilerde gol atmak çok özeldir. Kendi sahamızda ve taraftarımız önünde gol atmak benim için ayrı bir anlam içeriyor. En önemlisi bizim için maçı kazanmak.



Eski stadı çok özlüyorum. Gerçekten inanılmazdı. Başıma gelen en güzel şeydi. Vodafone Park'ta da kendimi çok iyi hissediyorum ama eski statta yaşadığım duygular çok özel. Sanki eski statta rakiplere daha fazla baskı oluşturuyorduk.



Süreyya Soner çok özel bir insan. Oynadığım her kulüpte iyi dostluklar kurdum. Süreyya da onlardan biri. Ömür boyu da öyle kalacak. Bazen iki insanın anlaşması için konuşmalarına gerek olmaz. Davranışlar, tutumlar, size karşı gösterdiği ilgi anlaşmak için yeterlidir. Süreyya da bu bakımdan çok özel bir insan. Bana çok ilgi gösteriyor ve aramızda iyi bir uyum var.



"Şenol Güneş, çok samimi ve net bir teknik direktör"



Aslında Şenol Güneş ile başlangıcımız çok iyi olmadı. Çok fikir ayrılıklarımız vardı. Ancak zamanla birbirimizi anlamaya başladık. Bir teknik direktörde olması gereken özellikler; samimi ve net olması. Ben de hocanın samimiyetine, doğruluğuna, dürüstlüğüne gerçekten gıptayla bakıyorum. Çalıştığım özel hocalardan birisi.



"Beşiktaş'ta şampiyon olmadan futbolu bırakmayacağım' diyordum"



Beşiktaş'ta yaşadığım ilk şampiyonluk benim için çok önemliydi. Kariyerimde oynadığım tüm takımlarda kupalar kazandım. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamamıştım. 'Beşiktaş'ta şampiyon olmadan futbolu bırakmayacağım' diyordum her zaman. Kazandığımız ilk şampiyonlukta çok güçlü bir takımımız vardı. Çok büyük oyunculardan kurulu bir takımdı. O şampiyonluğun bende çok özel bir yeri var.



İstanbul Boğazı'nda yaptığımız şampiyonluk kutlaması ömür boyu unutamayacağım bir anı. Zaten Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan diğerlerinden farklı olmasıdır. Beşiktaş, her şeyiyle farklı ve çok özel bir kulüp.



"Ben ve Ronaldo hayallerimize ulaştık"



Ben ve Cristiano Ronaldo hayallerimize ulaştık. Ronaldo, her geçen gün üstüne koyan bir oyuncu. Hala saf duygularla devam eden bir arkadaşlığımız var. Bu kolay bir şey değil. Bu duruma şapka çıkarılması gerekiyor.



Porto ve Beşiktaş benim için çok özel kulüpler. Ölene kadar kalbimde olacak bu iki kulüp. İki takımın da formasını büyük bir onurla giydim. Mezara kadar bu iki kulübü sevmeye devam edeceğim.



"Gerçekleşen hayallerim için Allah'a şükrediyorum"



Barcelona benim çocukluk hayalimdi. Çocukluk hayalim fotoğraftaki gibi gerçekleşti. Çok büyük yıldızlarla oynadım. İstediğim gibi gitmedi ama hayalim de gerçek oldu. Gerçek olan hayallerim için Allah'a şükrediyorum.



Figo idolüm olan bir oyuncuydu. Uzun yıllar onu izleyip ondan esinlendim. Büyük oyunculardan kurulu Real Madrid'e karşı oynamak da hayalimde ve onu da Barcelona formasıyla gerçekleştirdim. Çok güzel şeyler yaşadım.



Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayalidir. Ben de kazanan kadronun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığım için çok gururluyum.