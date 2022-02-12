Rezilliklerin sahibi Haydar Dümen’e böyle övgüler düzdüler!

Ahmet Hakan'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hürriyet, “Cinsel bilgiler” adı altında toplumun ahlakını bozan Haydar Dümen’e övgüler yağdırdı.

“Son tabu bükücüydü” denildi!

Hürriyet Türk gençliğini ve toplumu zehirleyen yüzlerce köşe yazısının ardından ölen Haydar Dümen’e övgü dolu sözlerle haberler yayınlamaya başladı. Genel yayın yönetmenliğini Ahmet Hakan’ın yaptığı Hürriyet gazetesinde, bugün “Son tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybetti” başlığıyla bir habere yer verildi.

Haydar Dümen meğer ülkeye neler katmış neler!

Hürriyet’in haberinde, “O, Türk halkının yatak odasına ilk giren adamdı. Nice evlilikleri kurtardı, nice namus cinayetlerini engelledi… Ayıpları, çok merak edilen ama asla konuşulmayanları konuştu ve izah etmeye çalıştı. Bunu yaparken de esprili diliyle hem eğlendirdi hem eğitti. Ülkemizde cinselliği tabu omaktan çıkarıp adeta zihniyet devrimi yaptıran psikiyatr, seksolog Haydar Dümen korana nedeniyle hayatını kaybetti. İşte yeri dolmayacak tabu tanımaz Dr. Dümen’in 91 yıllık hayatının kısa bir özeti…” şeklinde ifadeler kullanıldı.