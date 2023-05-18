Rezilliğin resmen dibini sıyırdılar! Azgınlar tırmarhanenin adresini şaşırdı

Kalabalık bir alanda toplanıp rezil sloganlar atan sapkın güruhun görüntüleri, izleyenleri adeta insanlıklarından utandırdı.

Ellerinde LGBT bayrakları taşıyan ve ahlaksızca sloganlar atan zeka özürlü tımarhane kaçkınları rezilliğin adeta dibini sıyırdı.

Eline mikrofon alan bir kişi, "İstediğim saatte eve dönerim", "İstediğim bedeni severim, sevişirim", "İstediğimi giyerim", "Başımı istediğim gibi açarım", "Evlenmem hamile kalırım", "İstediğim gibi doğururum veya kürtaj olurum", "Yenisini ister yaparım ister yapmam", "Canım isterse sevişirim isterse sevişmem" şeklinde rezil söylemlerde bulunurken etrafta toplanan ahlak yoksunu topluluk da "Sanane" şeklinde karşılık verdi.

Her türlü sapkınlığı sergilemekte bir beis görmeyen güruhun mide bulandıran olayına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar ise acıyarak tuhaf kitleyi izledi.

Vatandaşlar, "Azgınlar galiba tımarhanenin adresini şaşırmış", "Bunları hangi anne baba yetiştirdi?", "Rezilliğin dibini sıyırmışlar", "Allah ıslah etsin" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO