  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Eşek gibi’ dedi ama devamı daha da bomba! Seçim sonrası aydınlanma yaşayan CHP’li!

Eski CHP'li’den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam

Erdoğan’a ‘karşıma çık’ diyordu! İşte seçimde en düşük oy alan parti

Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kurtlar Vadisi dizisinde böyle anlatılmış! İşte o sahne...

Tarih açıklandı! Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan kararı

Terörist cenazelerinin vazgeçilmez ismi CHP’li Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır’dan meclise girdi!

Kılıçdaroğlu'ndan günün fıkrası: 'Mehmetçik'e düşman olanlarla bir arada olmadık olmayacağız'

Kürt vatandaş ezber bozdu: Solcuyum komünistim ama...

En düşük emekli maaşına zam! Emeklilere müjde
Aktüel Rezilliğin resmen dibini sıyırdılar! Azgınlar tırmarhanenin adresini şaşırdı
Aktüel

Rezilliğin resmen dibini sıyırdılar! Azgınlar tırmarhanenin adresini şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 19:06:00 - 2023-05-18 19:26:40

Ellerinde LGBT bayrakları taşıyan bir grup zeka özürlü tımarhane kaçkını, kalabalık bir alanda toplanarak mide bulandıran sloganlar attı.

Kalabalık bir alanda toplanıp rezil sloganlar atan sapkın güruhun görüntüleri, izleyenleri adeta insanlıklarından utandırdı.

Ellerinde LGBT bayrakları taşıyan ve ahlaksızca sloganlar atan zeka özürlü tımarhane kaçkınları rezilliğin adeta dibini sıyırdı.

Eline mikrofon alan bir kişi, "İstediğim saatte eve dönerim", "İstediğim bedeni severim, sevişirim", "İstediğimi giyerim", "Başımı istediğim gibi açarım", "Evlenmem hamile kalırım", "İstediğim gibi doğururum veya kürtaj olurum", "Yenisini ister yaparım ister yapmam", "Canım isterse sevişirim isterse sevişmem" şeklinde rezil söylemlerde bulunurken etrafta toplanan ahlak yoksunu topluluk da "Sanane" şeklinde karşılık verdi.

Her türlü sapkınlığı sergilemekte bir beis görmeyen güruhun mide bulandıran olayına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar ise acıyarak tuhaf kitleyi izledi.

Vatandaşlar, "Azgınlar galiba tımarhanenin adresini şaşırmış", "Bunları hangi anne baba yetiştirdi?", "Rezilliğin dibini sıyırmışlar", "Allah ıslah etsin" şeklinde tepkilerini dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23