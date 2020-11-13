Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar

Aldatmayı normal bir durum olarak gösteren dizideki senaryo birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanırken RTÜK'e peş peşe çağrılar yapılıyor.

Son olarak, dizinin ilk tanıtımlarında da yer alan ve büyük tepkileri de beraberinde getiren karısının kendisini aldatan kocasından intikam aldığı sözde intikam sahnesi, 6. son bölümde yayınlandı.

İletişim Uzmanı Sevda Türküsev, dizideki tehlikeye dikkat çekerek çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sevda Türküsev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadakatsiz adlı dizide kendisini aldatan kocasından intikam almak için önce kocasını kendisi de aldatan, sonra Kocasının aldattığı kızın evinde annesinin babasının yüzüne bunu haykıran kadını alkışlayan tüm kadınla; bir kendinize gelin. Böyle bir senaryo topluma kötü örnek. Dizide, intikam duygusunun içine haz duygularını katarak cazip ve zevkli bir şekilde sunuyorlar. Bunlar dizilerde bir sahne ama gerçek hayatta böyle bir intikamın arkasından bir sürü aile faciası çıkabilir. Toplum bunlardan esinleniyor: Dizide bunları seyretmek alkışlamak kolay, Sadakatsiz dizisinideki intikam sahnesinin normal hayatta yapıldığını düşünün. Ya o koca o kadını vursa, anne baba kızını dövse ya da öldürse. Her türlü şey olabilir. Ama bu dizi en çok seyredilen dizi, ya RTÜK nerede? Sadakatsiz” dizisinde “İNTİKAM” duygusu zevk veren bir duygu olarak toplumun bilinçaltına bir güzel yerleştiriliyor. Aldatan her kadın böyle bir intikam almaya kalksa nasıl facialar çıkar. RTÜK niye bunlara müsade ediyor? izi senaryoları yönetmen stop dediği anda orada kalıyor ama gerçek hayatta öyle değil!Gerçek hayatta böyle bir sahnenin arkasından büyük facialara gidilebiliyor. Hep insanları olumsuz olaylara sürükleyecek dizi senaryoları var. Öz. kadınların üzerine oynuyorlar" dedi.