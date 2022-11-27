Reza Zarrab'tan Seren Serengil'e Hadise'li gönderme: Yataklı vagonu hatırlar mısın?
Adına "ünlüler dünyası" denilen lağım çukurunda bir skandal daha patlak verdi. Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Hadise-Reza Zarrab dosyasını tekrar gündeme getirdi. İkili arasında yaşanan mesajları ifşa eden Serengil'e Reza Zarrab'tan yanıt gecikmedi. Paylaşımları gören inanamadı.
Adına "ünlüler dünyası" denilen lağım çukurunda bir skandal daha patlak verdi.
Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Hadise-Reza Zarrab dosyasını tekrar gündeme getirdi. İkili arasında yaşanan mesajları ifşa eden Serengil'e Reza Zarrab'tan yanıt gecikmedi. Paylaşımları gören inanamadı.
Magazin gündeminden düşmeyen Hadise-Reza Zarrab olayının boyutu değişti. Yıllardır hakkında çıkan haberler için sessizliğini bozan Zarrab, kendisiyle uğraşan Seren Serengil'i yerden yere vurdu. Paylaşımlarındaki "tren" detayı ağızları açıkta bıraktı.
"Tren vagonlu" gönderme
Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz programında kendisi hakkında yayınladığı iddialara Reza Zarrab'tan yanıt geldi. Zarrab'ın "trenli vagon" paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Serengil'den henüz bu iddialara yanıt gelmedi.
Zarrab, bir paylaşımında ise Hadise'nin şarkısıyla gönderme yaptı.