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Gündem Reza Zarrab'tan Seren Serengil'e Hadise'li gönderme: Yataklı vagonu hatırlar mısın?
Gündem

Reza Zarrab'tan Seren Serengil'e Hadise'li gönderme: Yataklı vagonu hatırlar mısın?

Adına "ünlüler dünyası" denilen lağım çukurunda bir skandal daha patlak verdi. Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Hadise-Reza Zarrab dosyasını tekrar gündeme getirdi. İkili arasında yaşanan mesajları ifşa eden Serengil'e Reza Zarrab'tan yanıt gecikmedi. Paylaşımları gören inanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 11:30:00 -
Reza Zarrab'tan Seren Serengil'e Hadise'li gönderme: Yataklı vagonu hatırlar mısın?

Adına "ünlüler dünyası" denilen lağım çukurunda bir skandal daha patlak verdi.

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Hadise-Reza Zarrab dosyasını tekrar gündeme getirdi. İkili arasında yaşanan mesajları ifşa eden Serengil'e Reza Zarrab'tan yanıt gecikmedi. Paylaşımları gören inanamadı.

Magazin gündeminden düşmeyen Hadise-Reza Zarrab olayının boyutu değişti. Yıllardır hakkında çıkan haberler için sessizliğini bozan Zarrab, kendisiyle uğraşan Seren Serengil'i yerden yere vurdu. Paylaşımlarındaki "tren" detayı ağızları açıkta bıraktı.

"Tren vagonlu" gönderme

Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz programında kendisi hakkında yayınladığı iddialara Reza Zarrab'tan yanıt geldi. Zarrab'ın "trenli vagon" paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Serengil'den henüz bu iddialara yanıt gelmedi.

 

Zarrab, bir paylaşımında ise Hadise'nin şarkısıyla gönderme yaptı.

 

 

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Yorumlar

Gültekin

Bunlar belden aşağı yarışma programına katılsalar birinci gelirler. Toplumun çirkin örnek sanatçıları, yazıklar olsun sizin gibilere.

Cuma aktaş

Bu pislikleri artık yayınlamayın, vtandaşın gözünde herşey normalleşmeye başladı iyice. Kadınlarla yatan kendine anlım ak diyor, evle erkekle düşüp kalkan kendine namuslu diyor, o bilmem ne yapıyor, bu bilmem ne yapıyor. Yeter artık be yayınlamayın artık.
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