Restoranlar ve kafeler hangi saatler arasında açık olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, restoran ve kafeler için, "Çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Restoran, kafe ve lokantalar hangi illerde açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini açıkladı. Restoran, kafe, lokanta gibi işletmeler Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman gibi çok riskli iller haricinde belirli şartlarla açılacak.

Konuşmasında restoran ve kafelerin faaliyetlerine de değinen Erdoğan, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir." dedi.