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Aktüel Restoranda silahlı saldırı
Aktüel

Restoranda silahlı saldırı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir restorana yönelik silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 00:19:00 -
Restoranda silahlı saldırı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir restorana yönelik silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Harbiye Caddesi'nde bulunan bir balık restoranı önüne motosikletle gelen bir kişi iş yerine doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonucu restoranda yemek yiyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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