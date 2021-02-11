Restoran ve kafeler hangi illerde açılacak? Çay bahçesi, kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? soruları vatandaş ve esnaf tarafından bir süredir merak ediliyordu. Bilim Kurulu Toplantısının ardından Bakan Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Restoran, lokanta ve kafeler hangi illerde açılacak?

Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Henüz restoranların, kafelerin ve lokantaların ne zaman açılacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayısını işaret etmişti.

1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, "Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.