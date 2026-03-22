Restoran devinde deprem! CEO koltuğu boşaldı, iflas süreci başladı

ABD merkezli restoran zinciri Fat Brands, tarihinin en kritik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Alacaklıların artan baskısı sonucu şirketin kurucusu ve CEO’su Andrew Wiederhorn görevinden çekildi. Yönetimde yaşanan bu ani değişim, iflas sürecinin resmen başladığının en güçlü sinyali olarak yorumlandı.

Mahkeme belgelerine göre Wiederhorn, alacaklılarla varılan uzlaşma kapsamında hem CEO’luk hem de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini geçici olarak bıraktı. Şirket yönetim kurulunun büyük bölümü de istifa ederken, kontrol tamamen yeniden yapılandırma sürecini yönetecek özel komiteye devredildi.

KASA BOŞ, KRİZ DERİNLEŞİYOR

Şirketin mali tablosu ise krizin boyutunu net şekilde ortaya koyuyor. İflas başvurusu sırasında açıklanan verilere göre, Fat Brands kasasında yalnızca 2,1 milyon dolar nakit bulunuyor. Bu kritik eşikte devreye alınan “debtor-in-possession” (DIP) finansmanı ile restoranların faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.

Yeni yönetim yapısıyla birlikte şirketin operasyonlarını özel komite yönetecek. En kısa sürede yeni bir CEO atanması beklenirken, bu ismin ya mevcut yeniden yapılandırma uzmanları arasından ya da dışarıdan seçileceği belirtiliyor.

5 MİLYON DOLARLIK AYRILIK ANLAŞMASI

Görevinden ayrılan Andrew Wiederhorn için dikkat çeken bir tazminat paketi de hazırlandı. Anlaşmaya göre Wiederhorn’a toplam 5 milyon dolar ödeme yapılacak; bunun 3 milyon doları peşin, kalan kısmı ise taksitler halinde verilecek.

Şirket yönetimi, nisan ayında resmi satış sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Franchise ortaklarına ve tedarikçilere operasyonların süreceği mesajı verilse de, bu satışın sonucu Fat Brands’in kaderini belirleyecek. Uzmanlara göre, dev zincir ya yeniden ayağa kalkacak ya da sektörde büyük bir çöküşün sembolü haline gelecek.