  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ressam Tolga Boztoprak'ın "Figan" sergisi sanatseverlerle buluştu
Aktüel

Ressam Tolga Boztoprak'ın "Figan" sergisi sanatseverlerle buluştu

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği ve toplamda 34 eserin yer aldığı sergi 7 Aralık'a kadar izlenebilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:18:05 -
Ressam Tolga Boztoprak'ın "Figan" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ressam Tolga Boztoprak'ın "Figan" isimli sergisi Beyoğlu Belediyesinin 2020-2021 sezonunun ilk sergisi olarak izleyiciyle buluştu.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği serginin açılışı Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Şen, pandemi döneminde yapılacak en değerli işlerden birinin sergi olduğunu, sürece dair bütün gerekliliklerin uygulanabildiği bir etkinlik olduğunu söyledi.

Tolga Boztoprak'ın her zaman kendini yenileyen bir sanatçı olduğunu aktaran Şen, "Tolga her zaman yüreğinin parçalandığı yerde duruyor. Diğer bütün işlerinde de insanlığın yaşadığı trajediler üzerinde gidiyor, bir nevi onlarla hesaplaşıyor. Aslında şu anda burada gördüğünüz eserleriyle bütün bu olumsuzlukların, insanın handikaplarının temeline inip, insanın tabiatla sürdürdüğü yarışın insanlığı ve geleceği getirdiği yere işaret ediyor." dedi.

Boztoprak sergide emeği geçenlere ve gelenlere teşekkür ederek, "Figan'da bir hüzün var, doğanın çığlığı var. Bizler de birey olarak hep eksiğiz. Bu eksikliği tamamlamak için, sizler de biraz sonra izleyeceğiniz, doğanın çığlığını, haykırışını çizmeye çalıştım. Daha önceki sergilerimde de yine toplumsal gerçekçilik üzerinde çalıştım." diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Kübra Gülal da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Pandemi sürecinde bir süre sanat galerimizdeki etkinliklere ara vermiştik. Bu arayı belki de bu dönemin manidar bir sergisi olarak 'Figan'la açmanın farklı da bir tevafuk olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi Boztoprak'ın "Kimsesiz"den "Mülteciler"e, "Anotolya"dan "Mülksüz"e sosyal sorunlara eğildiği serisini, daha da derinleştirerek, insanlığın doğaya karşı takındığı amansız saldırısına dikkati çeken son dönem eserlerinden oluşuyor.

Toplamda 34 eserin yer aldığı sergi 7 Aralık'a kadar izlenebilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden’ın nükleer bomba endişesi
Dünya

Joe Biden’ın nükleer bomba endişesi

ABD’nin 46. başkanı seçilen Joe Biden’in dış politikadaki görüşleri bir analizde sıralandı. İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait nükleer bombal..
Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı
Dünya

Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid19) yakalandığı belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hastaneye kaldırıldı.

Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım
Siyaset

Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım

Yazar Nihat Genç’in sosyal medyada İYİ Parti açıklamaları dikkat çekti. 'Gladio milliyetçisi’ diyen Nihat Genç, Meral Akşener’i radarına ald..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay