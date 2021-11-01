Resmi Gazete atama kararları! En son Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete atama kararları bugün hangi kuruma atama yapıldı? Kamu kurum ve kuruluşlarının atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile Resi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmekte. En son atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Bazı bakanlıklar ile kamu kurumlarına atamalar yapıldı. Peki hangi kuruma atama yapıldı? Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları son durum gelişmeleri.