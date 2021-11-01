  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Resmi Gazete atama kararları! En son Resmi Gazete kararları
Aktüel

Resmi Gazete atama kararları! En son Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete atama kararları bugün hangi kuruma atama yapıldı? Kamu kurum ve kuruluşlarının atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile Resi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmekte. En son atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Bazı bakanlıklar ile kamu kurumlarına atamalar yapıldı. Peki hangi kuruma atama yapıldı? Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları son durum gelişmeleri.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:34:00 - 2021-11-01 15:35:27
Resmi Gazete atama kararları! En son Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete atama kararları son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca görevlerinden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Halil Erdoğan atandı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi. Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her gün bir bardak nar suyu içerseniz... İnanamayacaksınız
Sağlık

Her gün bir bardak nar suyu içerseniz... İnanamayacaksınız

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan nar, insan vücuduna pek çok fayda Her sabah 1 bardak nar suyu içtiğinizde stres, yorgunluk..
'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!
Siyaset

'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!

Flash TV Yayın Yönetmeni Hakan Aygün “1. Ağızdan duydum” diyerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve olası kabinesini açıkladı...
Petrol ve doğal gaz müjdesi! Tam 100 kuyuda...
Ekonomi

Petrol ve doğal gaz müjdesi! Tam 100 kuyuda...

Türkiye enerji alanındaki dışa bağımlılığı bitirmek için peş peşe hamleler yapıyor. Bu yıl Akdeniz ve Karadeniz'in yanı sıra karada tespit e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay