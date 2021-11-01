Resmi Gazete atama kararları! En son Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete atama kararları bugün hangi kuruma atama yapıldı? Kamu kurum ve kuruluşlarının atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile Resi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmekte. En son atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Bazı bakanlıklar ile kamu kurumlarına atamalar yapıldı. Peki hangi kuruma atama yapıldı? Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları son durum gelişmeleri.
Resmi Gazete atama kararları son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca görevlerinden alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Halil Erdoğan atandı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi. Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.