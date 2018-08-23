Resmi açıklama geldi: İşte Gomis'in yeni takımı

Al-Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Gomis transferi için anlaşmaların tamamlandığını duyurdu. Başkanın açıklamasında Gomis'in transferinin maddi koşulları yer almazken Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, Gomis'in 6 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu belirtmişti.

Galatasaray'a 2017-18 sezonu başında transfer olan Fransız yıldız, ligde attığı 29 golle gol krallığına ulaşmıştı. Toplamda 42 maça çıkan Gomis, 32 gol atarken 6 da asist yaptı.