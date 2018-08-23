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Resmi açıklama geldi: İşte Gomis'in yeni takımı

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı. Galatasaray'a 2017-18 sezonu başında transfer olan Fransız yıldız, ligde attığı 29 golle gol krallığına ulaşmıştı. Toplamda 42 maça çıkan Gomis, 32 gol atarken 6 da asist yapmıştı

23 Ağustos 2018 Perşembe 17:36
Resmi açıklama geldi: İşte Gomis'in yeni takımı

Al-Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Gomis transferi için anlaşmaların tamamlandığını duyurdu. Başkanın açıklamasında Gomis'in transferinin maddi koşulları yer almazken Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, Gomis'in 6 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu belirtmişti.

Galatasaray'a 2017-18 sezonu başında transfer olan Fransız yıldız, ligde attığı 29 golle gol krallığına ulaşmıştı. Toplamda 42 maça çıkan Gomis, 32 gol atarken 6 da asist yaptı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 17:36
  1. Galatasaray
  2. Gomis
  3. transfer

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