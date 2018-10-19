0553 313 94 23

Resmen duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru

Yeni sezonda beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda Avis'in logosunu taşıyacak.

19 Ekim 2018 Cuma 17:55
Resmen duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru

Fenerbahçe'nin yeni göğüs sponsoru Avis oldu. Sarı-lacivertli takım, yeni sponsoru resmi sitesinden duyurdu.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz ile dünyada 180 ülkede araç kiralama çözümleri sunan lider global marka Avis, forma göğüs sponsorluğunda iş birliğine gidiyor.

Futbol Takımımız, gerçekleştirilen bu anlaşmayla 20 Ekim Cumartesi günü Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9.haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, Türkiye'de Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren öncü ve lider araç kiralama markası Avis'in logosunu taşıyan formasını ilk kez giyiyor olacak.

Sponsorluk lansmanı; Başkanımız Sayın Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Otokoç Otomotiv Yöneticileri ve Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio'nun katılımları ile 1 Kasım 2018 Perşembe günü düzenlenecek basın toplantısı ile gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır."

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:55
  1. Fenerbahçe
  2. Türkiye
  3. Sivasspor
  4. Ali Koç
  5. Avis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, tankerle petrol gönderiyor
    1. İran, tankerle petrol gönderiyor
    2. Ünlü tarihçi Kemal Karpat, üniversite..
    3. Bilgen açıkladı Selahattin Demirtaş..
    4. Hindistan'da tren kazası! 50'den fazla..
    5. Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye..
    6. O ülkede domuz gribi nedeniyle 15 kişi..
    7. Diyarbakır'da milli sporcu okulun..
    8. Konyaspor'da sakatlık şaşkınlığı! 6..
    9. ABD güçleri Deyrizor'da camiyi vurdu
    10. Almanya, Yemen nedeniyle eleştirdiği..
    11. Almanya'dan Suudi Arabistan'a 417..
    12. Samsunspor'un adını değiştirerek..
    13. Resmen duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin..
    14. Terör örgütü DAEŞ karşıtı koalisyon..
    15. Saldırılara rağmen Türkiye büyümeyi..
    16. Şanlıurfa ve Muğla'da fuhuş..
    17. Didim Belediyesine ait resmi makam..
    18. Fenerbahçe videoyla açıkladı! İşte dev..
    19. Kayseri'de bedelli askerlik parasını..
    20. Selman'ın ipliği pazara çıkıyor! Cemal..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor