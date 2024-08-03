Resmen doğal aşı! Bunu sakın ihmal etmeyin

Emzirme Hemşiresi Kübra Nur Çakar, yeni doğan bebeklere kolostrum adı verilen ilk sütün bebeğin ilk aşısı niteliğinde olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı koruma sağladığını söyledi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yeni Doğan Bilim Dalı Emzirme Hemşiresi Kübra Nur Çakar, anne sütünün bebekler için yeri doldurulamaz bir besin kaynağı olduğunu vurgulayarak, 1-7 Ağustos Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla açıklamalarda bulundu.

Anne Sütünün Önemi ve Emzirmenin Faydaları

Hemşire Kübra Nur Çakar, ilk altı ay boyunca bebeklerin sadece anne sütü ile beslenmesinin önerildiğini kaydederek, “Altı aydan sonra ise ek ve güvenilir gıdalarla birlikte emzirmenin iki yaş ve üzerine kadar devam etmesi önerilir. Anne sütünün bebekler için sağladığı faydalar saymakla bitmez. Kolostrum adı verilen ilk süt, bebeğin ilk aşısı niteliğindedir ve bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Anne sütü, bebeklerin beyin ve zekâ gelişimini destekler. Emzirme süreci, anne ve bebek arasında ten tene temas sağladığından, aralarındaki bağı güçlendirir. Anneler için de birçok faydası bulunmaktadır; emzirme, meme ve yumurtalık kanserine karşı koruma sağlar, doğum sonrası rahmin eski haline dönmesine yardımcı olur ve annenin doğum öncesi ideal kilosuna geri dönmesini destekler” diye konuştu.

Emzirme teknikleri ve ipuçları

Doğru emzirme tekniklerinin bebeğin yeterli süt almasını ve emzirme sürecinin anne için de rahat olmasını sağladığını söyleyen Çakar, “Bebeğin doğru pozisyonda olması, annenin dik durması ve bebeğin başının ve vücudunun anneye doğru dönük olması gerekmektedir. Bebeğin ağzı açık olmalı, önce göğüs ucunu ve ardından areola adı verilen kahverengi kısmı ağzına alarak aktif bir emme gerçekleştirmelidir. Bebek, günde 6-8 kez idrara çıkıyorsa, bu bebeğin yeterli miktarda süt aldığını gösterir. Anne sütü, oda sıcaklığında 4 saat, buzdolabında 4 gün ve derin dondurucuda 6 ay saklanabilir. Süt saklanırken kap veya poşetin üzerine tarih, gün ve gece ya da gündüz yazılması önemlidir” dedi.

Hemşire Çakar, “Bebek dostu hastane olarak Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tüm anne ve anne adaylarına emzirmenin ve anne sütünün önemini vurgulamaktayız ve bu konuda bilinçlendirme faaliyetleri yürütmekteyiz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için anne sütünün önemini her fırsatta dile getirilmekteyiz” şeklinde konuştu.

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