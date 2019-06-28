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Resimli elbise ile namaz kılınır mı? Resimli elbise ile namaz caiz mi?

Namaz dinin direğidir. Namaz kılmak buluğ çağına girmiş her Müslümana farzdır. Müminin miracı olan namazı hoşu içinde kılmak için gayret sarf edilmelidir. Peki üzerinde resim bulunan bir elbise ile namaz kılınır mı? Resimli elbise ile namaz caiz mi?

28 Haziran 2019 Cuma 12:00
Resimli elbise ile namaz kılınır mı? Resimli elbise ile namaz caiz mi?

Namaz dinin direğidir. Namaz kılmak buluğ çağına girmiş her Müslümana farzdır. Müminin miracı olan namazı hoşu içinde kılmak için gayret sarf edilmelidir. Peki üzerinde resim bulunan bir elbise ile namaz kılınır mı? Resimli elbise ile namaz caiz mi?

Hanefi Mezhebine göre üzerinde canlı varlıkların resimlerinin bulunduğu elbise ile namaz kılmak mekruhtur. Mümkünse bu elsibeer çıkarıldıktan sonra namaz kılınmalıdır. Böyle bir elbise ile namaz kılınması mekruh ise de bu şekilde kılanan namaz geçerlidir. (Merginani, el Hidaye, I, 69

 

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:00
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