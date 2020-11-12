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Aktüel Resim sanatının öncülerinden Lütfü Günay vefat etti
Aktüel

Resim sanatının öncülerinden Lütfü Günay vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:26:33 -
Resim sanatının öncülerinden Lütfü Günay vefat etti

ANKARA (AA) - Türk resim sanatının öncülerinden Lütfü Günay, 96 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün gece saat 23.00'te eşi Ülkü Günay ile yaşadığı evinde vefat eden ressam Lütfü Günay'ın cenazesi, yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak öğle namazına müteakip saat 14.00'te toprağa verilecek.

Duayen sanatçının vefatı üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından da mesaj yayınlandı.

Mesajda, "Türk resim sanatının öncülerinden, yaşamını sanata adayan Lütfü Günay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. 96 yaşında aramızdan ayrılan kıymetli ustaya Allah'tan rahmet, eşi Ülkü Günay Hanımefendi ile merhumun yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Lütfü Günay

1924 yılında Çanakkale Kilitbahir'de doğan Lütfü Günay, 1949'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Zeki Kocamemi atölyesinden mezun oldu.

1967-1993 yılları arasında Ankara Türk Amerikan Derneği resim kurslarını yöneten Günay, ilk sergisini, ressam Adnan Çöker ile 1953'te Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde açtı.

ABD, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Hindistan başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerine katıldığı grup ve karma sergi sayısı 250'ye ulaşan Günay'ın İstanbul ve Ankara'daki Resim ve Heykel Müzelerinde, İş Bankası, Ziraat Bankası, Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane, TBMM gibi kurumlarda ve yurtdışında eserleri bulunuyor.




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