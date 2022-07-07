Resesyon nedir, resesyon ne anlama gelir? Resesyon etkisi ne demek?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir. Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir.

Ülke ekonomileri neden resesyona gider?

Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi,

Kişi başına düşen milli gelirin durağan ve gerileyen haline dönüşmesi,

İşsizliğin artması,

Ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi,

Üretim faaliyetlerinin düşmesi, gibi sonuçla ülkelerin resesyona girmelerindeki en temel sebepleri oluşturur.