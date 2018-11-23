Renk veren çamaşırlar nasıl yıkanır?

Renk veren çamaşırlar diğer normal kumaşlara göre çok daha dikkatli bir şekilde yıkanmalıdır. Çünkü en küçük bir dikkatsizlik demek makinedeki diğer tüm kıyafetlerinizin tamamen boyanması ya da renklerinin bozulması demektir.

RENK VEREN ÇAMAŞIRLAR VE YIKAMA YÖNTEMLERİ

İşlemeleri olan ve aynı zamanda renkli iplere sahip olan masa örtüsüne sahipseniz bu parçayı elinizde yıkamanız en iyisidir. Ancak çamaşır makinesinde yıkamak istiyorsanız o zaman mutlaka ipliklerin renk verip vermediğini de kontrol edin.

İplerin renk verip vermediğin kontrol edebilmekiçin örtünün arka kısmından sadece küçük bir parçayı ıslatın ve sonra temiz ve mutlaka beyaz renkteki bir bez ile iyice silin. Daha sonra beyaz beze bakın ve bezde herhangi bir boya izi olup olmadığını gözlemleyin. Eğer bezin üzerinde boya lekelerine rastlarsanız bu örtünün çok dikkatli bir şekilde yıkanması gerektiğini gösterir.

Bu türde olan hassas ve boya veren kıyafetleri ya da örtüleri yıkarken ılık ve tuzlu su kullanın. Eğer tuz ve su karışımı ölçü örneğine ihtiyacınız varsa o zaman 1 litrelik su için 1 yemek kaşığı kadar tuz ölçeğini kullanabilirsiniz.

Yıkama işleminden sonra iyice durulayın ancak kumaşı kesinlikle fazlaca sıkmayın. Daha sonra vakit kaybetmeden durulayıp hafifçe sıktığınız kumaşı ya da kıyafeti vakit kaybetmeden temiz bir beze iyice sarın. Bir süre kumaşı bu şekilde bezin fazla suyunu çekmesi için bekletin. Sonrasında kıyafeti her zamanki gibi asarak kurutun. Bu işlemlerden sonra ütüleme işlemini desenin ya da boncukların ters tarafından yapın.

Eğer beyaz çamaşırınızı dikkat etmeden renkli çamaşırlar ile yıkadıysanız ve bu yüzden de beyaz çamaşırlarınız üzerinde küçük ve renkli lekeler oluştuysa hemen boyanmış olan beyazlarınızı karbonat ilave ettiğiniz sıcak suyun içerisinde 12 saat boyunca bekletin. 12 saat sonra beyazları karbonatlı sudan çıkartın ve yeniden yıkama işlemi uygulayıp, durulama işlemini birkaç defa tekrar edin.

Eğer renkli çamaşırlarınız boyandı ise o zaman 1 yemek kaşığı kadar nişasta ile yarım yemek kaşığı kadar iri tuzu ve sadece 1 yemek kaşığı kadar da arap sabununu sadece 1 yemek kaşığı kadar limon tuzu ile iyice karıştırın.

Daha sonra hazırlamış olduğunuz bu karışımı lekeli bölgenin ters tarafına sürüp bu şekilde 12 saat boyunca çamaşırı bekletin. 12 saat sonra her zamanki gibi yıkayıp durulama işlemi uygulayın.