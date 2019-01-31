Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakından 10,76 milyon adetlik satış

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakının elde ettiği satış 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 1,4 yükselerek 10,76 milyon adede ulaştı.

Nissan, 5,65 milyonluk satışla ittifakın en çok araç satan markası oldu. 2018’de dünya yollarına çıkan her 9 binek otomobil ve hafif ticari araçtan biri bu üç markaya ait.

İttifakın en çok satış adedine ulaştığı pazarlar Çin, ABD, Fransa ve Japonya olarak sıralandı. 2018 yılında Çin’e yapılan satış 1,92 milyonu buldu.