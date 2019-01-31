0553 313 94 23

Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakından 10,76 milyon adetlik satış

En çok satış payına Çin pazarında ulaşan Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakı, 2018’de 10,76 milyon satış adedine ulaştı.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:00
Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakından 10,76 milyon adetlik satış

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakının elde ettiği satış 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 1,4 yükselerek 10,76 milyon adede ulaştı.

Nissan, 5,65 milyonluk satışla ittifakın en çok araç satan markası oldu. 2018’de dünya yollarına çıkan her 9 binek otomobil ve hafif ticari araçtan biri bu üç markaya ait. 

İttifakın en çok satış adedine ulaştığı pazarlar Çin, ABD, Fransa ve Japonya olarak sıralandı. 2018 yılında Çin’e yapılan satış 1,92 milyonu buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:00
  1. Renault
  2. Nissan
  3. Mitsubishi Motors
  4. binek otomobil
  5. hafif ticari araç
  6. Çin
  7. ABD
  8. Fransa
  9. Japonya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristlere büyük darbe! Hepsi imha edildi
    1. Teröristlere büyük darbe! Hepsi imha..
    2. Ev kadınlığından yurt dışına ürün..
    3. Baradey'den Mısır'a insan hakları..
    4. "Gönüllü YÜZ" projesi
    5. Sivasspor'a dünyaca ünlü yıldız Bojan..
    6. GRAFİKLİ - Asya Kupası'nda final..
    7. Yoğurt kabından uyuşturucu çıktı
    8. Fehmi Koru'dan tepki çekecek FETÖ..
    9. Kırgızistan Türkiye ile sosyal..
    10. "Devleti ve toplumu inşa etmek..
    11. AK Parti aday tanıtım toplantısı
    12. İşçi ikramiyeleri bugün ödeniyor
    13. "Temel liselerin çoğunluğu dönüşümünü..
    14. AB vize ücretlerini 80 euroya çıkarıyor
    15. Cari açık 2019'da düşüşünü sürdürecek
    16. Buzulların altından 40 bin yıllık..
    17. Gaming İstanbul oyunseverlere..
    18. Bankaların mevduata ödediği faiz 150..
    19. Taksit ve modaya uyum kaygısı israfı..
    20. Meke Gölü ve obruklar "jeopark" olma..
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek