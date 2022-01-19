Renault Grubu’ndan başarılı performans

Grubun beş ana Avrupa ülkesinde (Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık) perakende müşterilere yaptığı satışın payı yüzde 58’i buluyor. Renault markası, Avrupa elektrikli pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. E-TECH serisi (elektrikli araçlar ve hibrit motorlar), Renault binek otomobil satışlarının yüzde 30’unu teşkil ediyor. Markanın C segmentine dönmesini sağlayan Arkana modelinde satışlarının yüzde 56’sını E-TECH versiyonları oluşturuyor.

Üçüncü sırada

Yenilenen Dacia ürün gamı başarılarına başarı ekliyor. Özellikle, Avrupa’daki perakende müşteriler arasında en çok satan araç olmaya devam eden Yeni Sandero yüksek ilgi görüyor. Perakende pazarından yüzde 6.2 pay alan marka, üçüncü sırada bulunuyor. LADA markası, yüzde 21’e yakın pazar payıyla Rusya pazarında lider. LADA Vesta ve LADA Granta, satış sıralamasında sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer alıyor. 2021’de 2 bin 659 adet satışla yüzde 74’ü aşkın büyüyen Alpine markası, uluslararası gelişimini sürdürmeyi hedefliyor.

Siparişler ikiye katlandı

Grubun Avrupa’daki siparişleri, 2020 yılına kıyasla iki katına çıkarken; Renault E-TECH ürün gamının hafif ticari araçlar, Dacia Sandero ve Dacia Spring yüzde 100 elektrikli gibi modellerin ilgi görmesinin de etkisiyle stoklar ise 2020 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüş kaydetmiş durumda. Renault Grubu, 2021 yılında hedeflerine (binek otomobiller ve hafif ticari araçlar) ulaşacağını teyit ediyor.