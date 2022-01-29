Rektör İlter Kuş’dan Azerbaycan’a sıcak mesaj

Yeni Akit Ankara

Azerbaycan merkezli olarak kurulan Türk Aksakallılar Birliği’ne ilişkin bir mesaj paylaşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş; “Balıkesir Üniversitesi Türk Aksakallılar Birliği'nin kurucusu Ramin Ahmadov'u ve tüm kurucuları tebrik ediyorum. Günümüzde bu tür kurumların kurulması gerekli ve Türk birliğinin kurulmasına katkı sağlayan bir adımdır. Balıkesir Üniversitesi olarak her zaman Azerbaycan'a yanındadır ve olmaya da devam edecektir. Balıkesir Üniversitesi Türk toplumuna hizmet etme çalışmalarını desteklemektedir. Üniversitemizin ana hattı budur” ifadelerini kullandı.