Alkol cehaleti pahalıya patladı: Bir anlık keyfin bedeli 400 bin TL

Alkol cehaleti pahalıya patladı: Bir anlık keyfin bedeli 400 bin TL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkolün esiri olan bir sürücü, hem kendi canını hem de toplumun huzurunu tehlikeye attı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıs, 10 kilometrelik tehlikeli kovalamacanın ardından yakalanırken, alkolün sebep olduğu muhakeme kaybı kendisine tam 400 bin liraya mal oldu.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Orhaniye Mahallesi’nde yaptığı denetimler, alkolün insan iradesini nasıl devre dışı bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Alkol hem aklı hem huzuru hedef aldı

07 BCC 086 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis ekiplerini karşısında gören Mustafa G. (28), alkolün verdiği uyuşukluk ve panikle kaçmaya çalıştı. Şehrin huzurunu kaçıran ve trafiği birbirine katan sürücü, polisin kararlı takibi sonucu önü kesilerek durduruldu.

2,23 promil ile felakete davetiye çıkardı

Yapılan kontrollerde sürücünün 2,23 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Tıbbi verilere göre bu seviyede alkol alan bir bireyin dengesini koruması ve sağlıklı karar vermesi imkansız hale gelirken, şahsın bu halde direksiyon başına geçmesi olası bir facianın habercisiydi. Alkollü olduğu için kaçmayı çözüm sanan aday sürücü, hem kendi geleceğini kararttı hem de trafik güvenliğini hiçe saydı.

Kötülüklerin anası yine yanılttı

"Kötülüklerin anası" olarak bilinen alkol, Mustafa G.'ye ağır bir fatura çıkardı. Ekipler tarafından yapılan işlemler neticesinde:

  • Alkollü araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak suçlarından toplamda 400 bin TL idari para cezası uygulandı.
  • Henüz yolun başında olan aday sürücü belgesi iptal edildi.
  • Kovalamacada kullanılan araç 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Bu olay, alkolün sadece sağlığa değil, aynı zamanda kişinin hürriyetine, ekonomisine ve toplumsal güvenliğe vurduğu darbeyi bir kez daha kanıtlamış oldu. Yetkililer, bir anlık gafletin ömür boyu sürecek pişmanlıklara yol açmaması için alkollü araç kullanımına karşı uyarılarını yineledi.

