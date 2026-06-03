Rekor üstüne rekor! Yapay zeka ve teknolojide boğa piyasası

Yatırımcıların teknoloji ve yapay zeka hisselerine taleplerinin devam etmesi küresel piyasalardaki risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor. Küresel piyasalarda, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, borsalar rekor tazelemeye devam ediyor.

Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi fiyatlamalarda etkili olurken, yeni günde teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişler jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini sınırladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin aralıksız sürdüğünü belirterek, İran'a "öyle ya da böyle bir anlaşma yapması" çağrısında bulundu.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de JOLTS açık iş sayısı nisanda bir önceki aya kıyasla 731 bin artarak 7 milyon 618 bine ulaştı ve Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu veri ABD'de iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu ortaya koyarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki adımının faiz oranlarını artırmak olacağı yönündeki tahminleri güçlendirdi.

ABD ve İran'ın barış anlaşmasına varma olasılığına ilişkin iyimserliği azalması ve Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 96,4 dolara yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,46'da, dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 99,3 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu enflasyonist baskıların borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik endişelerle yüzde 0,4 değer kaybederek 4 bin 469 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin, jeopolitik riskler ve borsa yatırım fonlarından görülen çıkışlarla yüzde 1,6 azalışla 66 bin 590 dolarda seyrediyor.

- New York borsası rekor tazeledi

New York borsasında teknoloji şirketlerindeki yükselişlerin öncülüğünde dün pozitif bir seyir izlendi.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Alphabet'in yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık sermaye artırımı planı açıklamasına karşın hisseleri yüzde 3,8 değer kaybetti.

Teknoloji şirketi Hewlett Packard Enterprise'ın (HPE) hisseleri ise beklentileri aşan finansal sonuçları ve güçlü görünümünün etkisiyle yüzde 19,5 yükseldi.

Marvell Technology'nin hisseleri de Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın bir konferansta şirketi "bir sonraki trilyon dolarlık şirket" olarak nitelendirmesinin ardından yüzde 32,5 değer kazandı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Dow Jones endeksi 51.369,61 puan, S&P 500 endeksi 7.620,90 puanla rekor kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

- Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Teknoloji şirketlerinde görülen yükseliş ve petrol fiyatlarının 100 doları altında seyretmesinin seyahat şirketlerinin hisselerini desteklemesi Avrupa borsalarındaki yükselişlerde etkili olurken, Trump'ın Lübnan'daki gerilimin yatışmasına yönelik iyimser açıklamaları da piyasalardaki iyimser havayı destekledi.

Değerli metallerdeki yükselişlerin etkisiyle madencilik şirketlerinde görülen yükselişler de Avrupa piyasalarındaki pozitif fiyatlamalara katkı sağladı.

Öte yandan Avro Bölgesinde mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 3,2 ile 2,5 yılın ardından ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Bölgede, çekirdek enflasyon yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu da Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Orta Doğu'daki çatışmanın yarattığı fiyat baskılarını kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını artırması gerektiği yönündeki argümanı güçlendirdi.

Bu arada, Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeleri kabul etti.

AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, komite üyesi milletvekillerinin AB-ABD ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri onayladıklarını, AP Genel Kurul oylamasının da 16 Haziran'da yapılacağını ifade etti.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

- Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

New York borsasındaki rallinin Asya piyasalarına taşınmasıyla Asya piyasalarında da alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Bu gelişmelerle Japonya merkezli elektronik şirketi Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 12,8 yükseldi.

Dolar/yen paritesinin 160 seviyesini test etmesiyle Asya'da odak noktası yen olmaya devam ederken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda’nın bugün yapması beklenen konuşma da yatırımcıların odağında bulunuyor. Kazuo'nun açıklamalarından Bankanın bundan sonraki para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Japonya'da mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50 ile değişmezken, Çin'de mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 52,6'dan 54,4 seviyesine çıktı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti.

Nikkei 225 endeksi 68.786,49 puanla rekor seviyeyi gördü.

Güney Kore borsasında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

- Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kazanarak 14.200,20 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL kuru dünü yüzde 0,1 artışla 45,9380'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 45,9472'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı üretici fiyat endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 ABD, mayıs ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, mayıs ayı ISM hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu