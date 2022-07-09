Reklam Kurulu’ndan tüketicileri aldatanlara

Emlak ticaretine aracılık eden internet siteleri üzerinden tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı tanıtımlar yapanlarla ilgili yakınmalar arttı.

Başvuru sağanağı

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’na tüketiciler tarafından bu yönde çok sayıda başvuru geldi. Bu başvurularda uygun fiyata ilana çıkarılan daireleri görmek için taşınmaz ticareti yapanlarca kapılarını çalanlara evin satıldığı/kiralandığı, sahibinin satmaktan/kiralamaktan vazgeçtiği gibi gerekçelerle başka konutların satılmaya veya kiralanmaya çalışıldığı şikâyetleri yer aldı. Ayrıca ilanda halen satılık veya kiralık olduğu bilgisi verilmesine rağmen daireleri görmek isteyenlere evlerin ve evlere ait fotoğrafların gösterilmediği, tanıtımlarda yer alan görsellerin başka dairelere yönelik olduğu hususlarını içeren başvurular da ulaştı.

Yetkisi var

‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ çerçevesinde ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız uygulamalara karşı düzenlemeler yapma ve ayrıca inceleme sonucuna göre idari yaptırım uygulama yetkisine sahip kurul, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan işletmelere inceleme gerçekleştiriyor. Özellikle internet aracılığıyla yayımlanan her bir tanıtım hakkında 155 bin 712 lira idari para cezası uygulanabiliyor. İdari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde para cezası 10 katına çıkarılabiliyor.

Yaptırım uygulandı

Reklam Kurulu’nun son toplantısında taşınmaz ticareti yapan bir işletmeye 155 bin 712 lira idari para cezası uygulandı. Bu yıl görüşülen 7 dosyadan 6’sına durdurma cezası kesildi. 1 dosya için de idari para cezası ve durdurma kararı verildi. Tüketicilere emlak satışı ve kiralanmasına yönelik reklamlar Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilirken aldatıcı nitelikte bulunan tanıtımlara yönelik incelemeler sürdürülüyor. Tüketiciler, emlak alım ve satımına ilişkin yanıltıcı ifadeler ve görseller içeren tanıtımlar hakkında e-Devlet’teki ‘Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Şikâyeti’ bölümünden veya CİMER üzerinden bildirimlerde bulunabiliyor.