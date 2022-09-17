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Aktüel Refüje çarparak karşı yola geçen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Refüje çarparak karşı yola geçen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüjü aşarak karşı yola devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 22:32:00 -
Refüje çarparak karşı yola geçen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüjü aşarak karşı yola devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Osman Kök'ün kullandığı 20 BE 594 plakalı kamyonet, Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı'ndan kent istikametine doğru ilerlerken refüjü aşarak karşı şeride geçti. Devrilen kamyonet, bir süre sürüklendikten sonra durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kök'ün cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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