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Aktüel Refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aktüel

Refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 20:46:00 -
Refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

M. E. C. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Ereğli-Alaplı kara yolu Örencik mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Sürücü M. E. C., çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzene kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan C., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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