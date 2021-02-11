Reel ekonomiye 523 milyar TL katkı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomide ve sosyal hayatta alışkanlıkların değiştiği pandemi döneminde de VakıfBank ailesi olarak müşterilerinin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Sorumluluk alıyoruz

Üstünsalih, “Ülkemiz için üreten, değer katan, istihdam sağlayan, iş ve emek veren her kesimi var gücümüzle destekliyoruz. Devletimizin yol gösterici nitelikteki politikalarına mutlak bir uyumla görevimizi yerine getiriyoruz” dedi. Üstünsalih, şöyle konuştu: “Ekonomideki istikrarın devamını temin etme ve milli ekonomimizin hedeflerine ulaşması için sorumluluk alıyoruz. Bu anlayışımızı 2020 gibi zor bir yılda koruduk ve daha fazlasını yapmak için çaba sarf ettik. Özellikle cari dengeye pozitif katkı yapan, istihdamı geliştiren, ülkemiz için kritik önem taşıyan, yerli ve milli üretimde faaliyet gösteren sektörler için özel ürün ve hizmetler sunmayı sürdürdük.”

Milli ekonomiye destek

Bankacılık faaliyetleri kapsamında hemen her alanda pazar paylarını artırdıklarını kaydeden Üstünsalih “2020 yılında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 523 milyar TL’ye ulaştı. 699 milyar TL toplam aktif büyüklüğümüz ile Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olarak kararlılıkla, ülkemizin, milli ekonomimizin ve müşterilerimizin daima yanında olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Nakdi kredilerde pazar payımız yüzde 12'ye ulaştı”

VakıfBank’ın toplam nakdi kredilerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 53,6 artışla 422 milyar TL’yi aştığına vurgu yapan Üstünsalih, toplam aktiflerinin ise yüzde 66,6 artışla 699 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çekti. Söz konusu büyüme oranlarının sektör ortalamalarının üzerinde olduğunu söyleyen Üstünsalih, “Böylece nakdi kredilerdeki pazar payımız 2019 yılsonundaki yüzde 10 seviyesinden yüzde 12 seviyesine; toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9’dan yüzde 11 seviyesinin üzerine çıkmıştır. 2020 yılında Bankamız sermayesinin devletimiz tarafından güçlendirilmesi bu sağlıklı büyümede en önemli itici kuvvetlerden biri olmuştur” dedi.

Dijital dönüşüm hız kesmedi

Üstünsalih, 2020 yılında dijitalleşme sürecinde de sektöre öncülük etmeye devam ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “2020 yılında devreye aldığımız pek çok yenilikçi dijital ürün ve hizmetin de katkılarıyla şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin oranı yüzde 95’ı aştı. Dijital bankacılık müşteri sayımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45, internet ve mobil satış kanallarımızdan yapılan finansal işlem tutarı da yüzde 123 oranında artış gösterdi.”