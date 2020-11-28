  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Red’li olmak isteyenlere "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler”e özel indirim
Aktüel

Red’li olmak isteyenlere "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler”e özel indirim

r

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:16:46 -
Red’li olmak isteyenlere "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler”e özel indirim

İSTANBUL (AA) - Üçüncü haftasına giren "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler" Instagram yayını kapsamında, yayın için verilen linkten Red’li olmak için başvuru yapanlara, ilk 3 ay yüzde 15 yerine yüzde 25 indirimli Red tarifeleri sunuluyor.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone Red, ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın sevilen Instagram canlı yayını "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler" sponsorluğu kapsamında tanıttığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

Red’li olmak isteyenler için çok özel bir teklif geliştiren Vodafone, "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler" için oluşturulan http://vftr.co/redlemucbirsebepler linkinden başvuru yapan yeni müşterilere ilk 3 ay yüzde 15 yerine yüzde 25 indirimli Red tarifelerinden yararlanma imkanı sunuyor.

Bugün (28 Kasım) saat 23.59 itibarıyla 24 saat geçerli olan kampanya sayesinde ilk 3 ay ayda 44 TL’ye kadar inen son derece hesaplı fiyatlarla Red dünyasının ayrıcalıklı kapıları açılıyor.

Vodafone Red bunun yanında müşterilerine pek çok ayrıcalık da sunuyor. Vodafone TV servisini 12 ay ücretsiz kullanabilen Red’li müşteriler, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde indirimli antikor testinden ücretsiz araç yıkamaya ve Yemeksepeti’nde indirimli menülere kadar birçok fırsattan yararlanabiliyor.

Ayrıca, YouTube, WhatsApp, Instagram gibi en popüler uygulamaları sınırsız kullanabiliyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar
Dünya

ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar

Türkiye'ye yönelik agresif siyaset yürüten ve Türk mallarına skandal bir şekilde boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan Türkiye ile yakınlaşma..
Nükleer güce sahip ülkede kırmızı alarm! Savaş uçağı düştü
Dünya

Nükleer güce sahip ülkede kırmızı alarm! Savaş uçağı düştü

Pakistan ile sık sık gerilim yaşayan Hindistan’da kırmızı alarm verildi. Nükleer güç olarak bilinen Hindistan’a ait, bir MiG-29K savaş uçağı..
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermenistan'da ölü bulduk
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermenistan'da ölü bulduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'da görev yapan bir Rus askerinin ölü bulunduğunu duyurdu.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay