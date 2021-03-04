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Yaşam Reddi miras nedir? Reddi miras nasıl yapılır?
Yaşam

Reddi miras nedir? Reddi miras nasıl yapılır?

Reddi miras işlemleri |Reddi miras ya da mirasın reddedilmesinin mümkün olup olmadığı, bu işlemin nasıl yapılması gerektiği merak ediliyor. Peki, reddi miras işlemleri nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 21:08:00 -
Reddi miras nedir? Reddi miras nasıl yapılır?

Son dönemde pek çok kişi mirasın reddi konusunu araştırıyor. Peki, reddi miras işlemi nasıl yapılır? Miras reddinin sonuçları nelerdir?

Reddi miras nedir?

Reddi miras bir diğer ismiyle mirasın reddi; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi durumudur.

Reddi miras nasıl yapılır?

Reddi miras için mirasçılar sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanda bulunur. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

Mirasın gerçek reddi işlemi, mirasçının kendisine miras kaldığını öğrendikten sonraki üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Ancak resmi defterin olduğu durumlarda bu süre 1 aydır.

Reddi mirasın sonuçları nelerdir?

Yakın mirasçıların hepsi mirası reddederse reddedilen mirasçıların yerine hiç kimse geçemez.

Resmi tasfiyenin sonunda mirası reddeden mirasçılar arasında kalanlar bölünür.

Yasal ve atanmış mirasçıların mirası reddetmesi durumunda miras resmi olarak tasfiye edilmiş olur.

Miras sadece yasal mirasçılar tarafından reddedilirse, reddedenlerin yerine yeni yasal mirasçılar geçer.

Mirasın hepsi altsoyun tamamı tarafından reddedilirse mirasın tamamı eşe geçer ve eş tek mirasçı olur.

Kalan mirası reddeden kişi, kendisinden sonra gelen mirasçıları, mirası kabul veya reddetmeleri için davet edilmesi şartı ile reddedebilir.

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