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Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu başlıyor

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda yeni sezon 15 Haziran’da İstanbul Caddebostan’da başlıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu başlıyor

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda yeni sezon 15 Haziran’da İstanbul Caddebostan’da başlıyor. Beş eleme turnuvası sonrasında Türkiye Şampiyonu 20 Temmuz’da oynanacak finallerle belli olacak. Türkiye şampiyonu takım, Kanada’da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak.



Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda sezon başlıyor. 15-16 Haziran’da İstanbul Caddebostan’da gerçekleştirilecek elemelerle başlayacak turnuva toplamda 5 eleme turuyla basketbolseverlerle buluşacak. İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası’ndaki elemeleri geçerek Türkiye Finali’ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull’un internet adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabilecek.



3x3 hakkında bilinmeyenler


Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.


3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur’da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
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