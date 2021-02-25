Bol bol nafile orucu ve kaza namazı kılınması gereken Recep ayının 15. günü müslümanlar için çok önemli. Recep ayının 15. günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Recep ayının 15. günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği recep ayının 15. günü için Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur.

"Recebin onüçüncü gününün orucu, üç bin sene oruç gibidir. Ondördünün orucu, on bin sene gibidir. On beşinci gün ise onüçbin seneye denktir."

Enes (Radıyallahu Anh)'dan merfu'an rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.

" (Herhangi bir aydan) onüç, ondört ve onbeşinci günler olan, eyyam-bıyd-ı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, birinci gününde onbin sene, ikinci gününde yüzbin sene, üçüncü günde, üç yüzbin senelik ecir verir."