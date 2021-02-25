  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Recep ayının 15. günü oruç tutmanın sevabı nedir?
Yaşam

Recep ayının 15. günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Müslüman alemi için önemi büyük olan üç ayların ilki Recep ayı ile inananlar ibadetler ile geçirmeye gayret ediyorlar. Recep ayının içerisinde yer alan önemli gecelerden biri de 26 Şubat tarihinde idrak edilecek olan 15. gecesi... Peki, Recep ayının 15. günü hangi ibadetler yapılır? Recep ayının 15. günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:46:00 -
Recep ayının 15. günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Bol bol nafile orucu ve kaza namazı kılınması gereken Recep ayının 15. günü müslümanlar için çok önemli. Recep ayının 15. günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Recep ayının 15. günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği recep ayının 15. günü için Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur.

"Recebin onüçüncü gününün orucu, üç bin sene oruç gibidir. Ondördünün orucu, on bin sene gibidir. On beşinci gün ise onüçbin seneye denktir."

Enes (Radıyallahu Anh)'dan merfu'an rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.

" (Herhangi bir aydan) onüç, ondört ve onbeşinci günler olan, eyyam-bıyd-ı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, birinci gününde onbin sene, ikinci gününde yüzbin sene, üçüncü günde, üç yüzbin senelik ecir verir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye Patriot satmayan ABD'den akılalmaz yalan
Gündem

Türkiye'ye Patriot satmayan ABD'den akılalmaz yalan

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin ABD'den Patriot alma şansı varken Rus S-400 hava savunma sistemini tercih ettiğini söyleyerek akıla..
Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye açıklaması: Sona yaklaştık
Gündem

Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye açıklaması: Sona yaklaştık

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostech'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye ile ek S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına ilişkin görüşmel..
Ermenistan'da darbe girişimi! Aliyev'den ilk açıklama geldi
Dünya

Ermenistan'da darbe girişimi! Aliyev'den ilk açıklama geldi

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısı yapması, sonrasında ise Paşinyan'ın halkı sokağa çağırmasının ardından Azerba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay