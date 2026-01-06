  • İSTANBUL
İSLAM Recep ayı 18. gece namazı kılınışı! Bu gece hangi namaz kılınacak?
İSLAM

Recep ayı 18. gece namazı kılınışı! Bu gece hangi namaz kılınacak?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Recep ayı 18. gece namazı kılınışı! Bu gece hangi namaz kılınacak?

Üç ayların manevi iklimi sürerken Recep ayının 18. gecesinde kılınacak namaz araştırılıyor. Bu mübarek gecede hangi namaz eda edilecek, kaç rekat kılınacak ve nasıl niyet edilecek?

Üç ayların ilki olan Recep ayı, 21 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla başladı. Faziletlerle dolu bu ayda özellikle belirli gecelerde kılınan nafile namazlar, ibadetlerini artırmak isteyen Müslümanlar tarafından yakından takip ediliyor. Recep ayının 18. gecesi de bu geceler arasında yer alıyor. Vatandaşlar, “Bu gece hangi namaz kılınacak?” sorusuna cevap arıyor.

 

Recep ayının 18. gecesi ne zaman idrak edilecek?

Recep ayının 18. gecesi, 6 Ocak 2026 Salı gününü 7 Ocak 2026 Çarşamba gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu gece, imsaktan önce eda edilecek özel bir nafile namazla ihya ediliyor. Kılınacak namazın, teheccüd namazına niyet edilerek eda edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

 

Recep ayı 18. gece namazı nasıl kılınır?

Recep ayının 18. gecesinde kılınan namaz toplam 8 rekattır ve iki rekatta bir selam verilerek eda edilir. Namaza teheccüd namazına niyet edilerek başlanır. İlk rekatta Subhaneke’nin ardından Fatiha suresi ve bilinen bir sure okunur. İkinci rekatta da Fatiha suresi ile birlikte bilinen bir sure okunarak iki rekat tamamlanır. Bu şekilde ikişer rekat halinde toplam 8 rekat kılınır.

 

Namazdan sonra yapılacak tesbih ve zikirler

Recep ayının 18. gece namazı tamamlandıktan sonra “La ilahe illallah” tesbihi 99 kez çekilir. Bu zikrin ardından dua edilir. Bu geceyi ihya edenler için, kılınan namazın günahlara kefaret olduğu, Allah’a yakınlaşmaya vesile olduğu ve beden hastalıklarına şifa niyetiyle eda edildiği rivayet edilmektedir.

 

Recep ayı son on gün namazı nasıl kılınır?

Recep ayının son on gününde kılınan namaz ise toplam 10 rekattır. Her rekatta bir Fatiha suresi, üç İhlas ve üç Kafirun suresi okunur. Namaz, iki rekatta bir selam verilerek tamamlanır. On rekat namazın ardından Allah’tan af ve mağfiret dilenir.

1
