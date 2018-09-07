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Real Madrid'in yıldız futbolcusundan Cristiano Ronaldo itirafı: O olmadan...

Real Madrid'in yıldız futbolcularından Isco, Cristiano Ronaldo hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

07 Eylül 2018 Cuma 02:01
Real Madrid'in yıldız futbolcusundan Cristiano Ronaldo itirafı: O olmadan...

26 yaşındaki yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada "Cristiano Ronaldo olmadan da yapabiliyoruz" derken, "Cristiano Ronaldo sıra dışı bir oyuncu, sezon başına 40-50 gol atıyor ancak Ronaldo olmadan da yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYBEDERSEK 'RONALDO'SUZ OLMUYOR DERLER!

Konuşmasının devamında Isco, "Kazanırsak Ronaldo'yu özlemediğimizi söylerler, kaybedersek Ronaldo'suz yapamayacağımızı söylerler. Şimdilik çok iyi oynuyoruz ve puanlar kazanıyoruz." dedi. 

Son olarak Ronaldo hakkında iyi dileklerini dileyen Isco, "Ronaldo'suzda iyi oynuyoruz ancak kendisi için elbette en iyisini diliyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 02:01
  1. Real Madrid
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Ronaldo
  4. Isco
  5. Francisco Román Alarcón Suárez

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