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Real Madrid'in tecrübeli stoperi Ramos'tan Salah açıklaması: Vicdanım rahat

İspanyol futbolcu Sergio Ramos, İngiltere maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 02:37
Real Madrid'in tecrübeli stoperi Ramos'tan Salah açıklaması: Vicdanım rahat

İspanya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Sergio Ramos, Wembley'de İngiltere ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi finalinde Muhammed Salah'ın sakatlandığı pozisyon sebebiyle İngiliz taraftarların tepki gösterip göstermeyeceği hakkında konuştu.

"GECELERİ RAHAT UYUYORUM"

Pozisyon için vizdanı rahat olduğunu vurgulayan Ramos, "Salah'ı sakatlamak istemedim. O gece ne yaptığım konusunda vicdanım rahat. Geceleri rahat bir şekilde uyuyorum. İngiliz taraftarların, oyunculara hak ettiği gibi davrandığını biliyorum. Tepki görmekten endişelenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un menajeri Klopp "Ceza sahasına git ve kaleciye dirsek at. Orta sahada bir güreşçi gibi rakibin golcüsünü yere ser ve sonra oyunu kazan. Finalin hikayesi buydu." açıklamasını yapmıştı.

Sporx

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 02:37
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  2. Muhammed Salah
  3. Liverpool
  4. Mohammed Salah
  5. İspanya
  6. İngiltere

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