0553 313 94 23

Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi uzatıldı

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi uzatıldı


MADRİD (AA) - Real Madrid Kulübü, basketbol takımının başantrenörü Pablo Laso'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Laso'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması için İspanyol teknik adam ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Real Madrid Basketbol Takımı'nın başında 2011 yılından bu yana görev yapan 51 yaşındaki Laso, İspanyol kulübüne 2 Avrupa Ligi (2015, 2018), 5 lig (2013, 2015, 2016, 2018, 2019), 5 Kral Kupası (2012, 2014, 2015, 2016, 2017), 4 İspanya Süper Kupası (2012, 2013, 2014, 2018) ve 1 FIBA Kıtalararası Kupa (2015) şampiyonluğu kazandırdı.

Laso ayrıca, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde iki kez Avrupa Ligi'nin En İyi Başantrenörü (2015, 2018) ödülüne layık görüldü.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
  1. Basketbol
  2. ispanya
  3. Real Madrid
  4. Real Madrid Başantenörü Pablo Laso
  5. sözleşme uzattı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman Belediyesinden ‘Badem’ konulu AR-GE toplantısı
    1. Adıyaman Belediyesinden ‘Badem’ konulu..
    2. Kadınlara ve engellilere her dalda..
    3. Adıyaman’da, orman yangını korkuttu
    4. Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye..
    5. Putin ile Merkel Suriye meselesini..
    6. KPSS 2019 B grubu alımları ne zaman?..
    7. Galatasaray, Kayserispor maçına hazır
    8. Erik reçeli nasıl yapılır? Erik reçeli..
    9. Mersin'den Kıbrıs'a kanoyla yolculuk..
    10. Emekli Tümgeneral gündemi sarsacak..
    11. Otomobil çarpan köpeğe veterinerden..
    12. Çarşamba’ya 3 boyutlu yaya geçidi
    13. Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, Zafer..
    14. Hacılar’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    15. Erdoğan'dan Şenler’in adının..
    16. Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 6..
    17. Narenciye ihracatında beklenti 900..
    18. Kanser sağlıklı komşu hücreleri kök..
    19. Didim’de oda üyelerine indirim müjdesi
    20. Gezici Oyun Evinde tiyatro ve palyaço..
    21. Arda Turan'ın menajerinden yalanlama!
    22. Tokat'taki trafik kazası
    23. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 7..
    24. CNR, Mersin’de 1,5 yılda 16 fuar..
    25. Öndeş, Demiryol-İş Genel Başkan..
    26. Şanlıurfa’da asfaltlama çalışmaları..
    27. Bakan Yardımcısı Kalaycı: “2023..
    28. FETÖ hükümlüsü işadamı annesinin..
    29. Başkan Altunkaya’dan Zafer Bayramı..
    30. "İnşallah Konyaspor deplasmanından..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı