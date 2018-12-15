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Real Madrid, Rayo Vallecano'yu yendi

- La Liga'da Madrid kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği maçta Real Madrid, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti

15 Aralık 2018 Cumartesi 22:53
Real Madrid, Rayo Vallecano'yu yendi


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 1-0 yendi.

Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren maçta ev sahibi Real Madrid'in golünü 13. dakikada Fransız futbolcu Karim Benzema attı. La Liga'da düşme hattında bulunan Rayo Vallecano'nun beraberlik için gol arayışları sonucu değiştirmedi.

Real Madrid aldığı galibiyetle puanını 29'a çıkardı, Rayo Vallecano ise 10 puanda kaldı.

Bu arada, Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Luka Modric, maç öncesinde Santiago Bernabeu Stadı'na "Altın Top" ödülü ile çıkarak taraftarlardan alkış aldı.

Öte yandan, La Liga'da milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, sahasında Atletico Madrid'e 3-2 yenildi. Karşılaşmada 2-0 geriden gelerek beraberliği yakalayan ev sahibi takım, 80. dakikada Antoine Griezmann'ın golüne engel olamayınca sahadan yenilgiyle ayrıldı. Valladolid'in 63. dakikada yakaladığı beraberliğin golü, Enes'in kullandığı kornerde topun defansta Atleticolu futbolcu Saul'a çarpıp ağlara girmesiyle oldu. İlk 11'de sahaya çıkan Enes, 90 dakika oynadı. Maç sonunda La Liga'da 2. sırada bulunan Atletico Madrid puanını 31'e yükseltirken Valladolid 20 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 22:53
  1. Enes Ünal
  2. İspanya'dan futbol
  3. La Liga
  4. Rayo Vallecano
  5. Real Madrid

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