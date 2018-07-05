Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu için harekete geçti!

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etmek için Avrupa kulüpleri düğmeye bastı.

GENÇ YETENEK SCOUT EKİPLERİNİN GÖZ HAPSİNE GİRDİ

Fenerbahçe'nin büyük gelecek beklediği yıldızlardan 15 yaşında olmasına rağmen U17 takımının formasını giyen genç isim, U15 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Ömer Faruk, şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout ekiplerinin göz hapsine girdi.

REAL MADRİD, BAYERN VE M.CİTY GİBİ TAKIMLAR TAKİBE ALDI

Ajansspor'dan Salim Manav'ın elde ettiği bilgiye göre; Ömer Faruk Beyaz'ı Real Madrid, Bayern Münih ve M. City yakından takip ediyor.

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

2003 doğumlu genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında forma giymektedir.

İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz şimdiden geleceğin yıldızlarından olacağının sinyallerini vermektedir.

TOP TEKNİĞİ VE OYUN ZEKASI İLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Top tekniği, driplinkleri, ara pasları ve oyun zekası ile kendisinden sıkça söz ettirecek isimlerin başında gelmektedir. Gelecek yıllarda Fenerbahçe takımının elinde tutamayacağı gibi bir çok söylemler sıkça haber sitelerinde yer almaktadır.

LİSEDE EĞİTİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Orta Saha oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir. Ömer Faruk Beyaz'ın U-13 kategorisinde Türkiye İkinciliği başarısı bulunmaktadır. Karamürsel Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdürmektedir.

(Ajansspor)