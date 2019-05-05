Real Madrid evinde kazandı La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Villarreal'i 3-2 yendi- Real Madrid'de sakatlığı sona eren Vinicius iki ay sonra sahaya çıktı- Getafe, kalan iki maçtan birini kazanırsa tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 3-2 yendi. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının başında farkı artıran Real Madrid, uzatma dakikalarında Villarreal'in golünü engel olamasa da 3 puanı almayı başardı. Maçta, ev sahibi takımın golleri Mariano Diaz Mejia (Dk. 2 ve Dk. 49) ve Jesus Vallejo'dan (Dk. 40) gelirken, Villarreal'in gollerini Gerard Moreno (Dk. 11) ve Jaume Costa (Dk. 90+4) attı. Real Madrid'de Karim Benzema ve Sergio Ramos sakatlıklarından, Luka Modric ve Gareth Bale ise teknik direktör Zinedine Zidane'ın tercihiyle Villarreal maçının kadrosunda yer almadı. Eflatun-beyazlılarda yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıkan 18 yaşındaki genç yetenek Vinicius ise Villarreal maçının 74. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna girdi. Aldığı galibiyetle puanını 68 yapan Real Madrid, geçen hafta garantilediği 3'üncülükteki yerinde kaldı. Ligde kalma mücadelesi veren Villarreal ise 40 puanla 15. sırada yer aldı. Öte yandan La Liga'da sezonun sürpriz takımı Getafe, sahasında oynadığı maçta Girona'yı 2-0 yendi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi garantileyen Getafe, kalan iki maçından birini kazanması halinde tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Kulüp tarihinde 2007 ve 2010 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Getafe, La Liga'da mevcut durumda 58 puanla 4. sırada yer alıyor.



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