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Real Madrid duyurdu! Tam 750 milyon euro...

Real Madrid, 2017-18 sezonunda toplam 750.9 milyon euro kar elde ettiklerini resmen açıkladı.

07 Eylül 2018 Cuma 15:27
Real Madrid duyurdu! Tam 750 milyon euro...


İspanya futbolunun devi Real Madrid, tarihi bir kar açıkladı. İspanyol kulübü, 2017-18 sezonunda tam 750.9 milyon euro kar elde ettiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, kulüp başkanı Florentino Perez, oyuncu satışları hariç bu rakama ulaşıldığı kaydedildi. Vergiler çıkıldığında bir önceki sezona göre yüzde 11.2’lik bir artış göze çarptı. 
 
Net kar olarak da yüzde 46’lık kar oranı olduğu ve 31.2 milyon euroluk bir kar artışı yakaladıklarını açıklandı. Ayrıca kasada nakit olarak 190.1 milyon euronun bulunduğu da özellikle vurgulandı. 2000 yılından bu yana en büyük rakamını bulan ve 2000 yılına oranla büyütüp rekor kıran Real Madrid, Avrupa’nın da  bu alanda en iyisi oldu. 
(Milliyet)

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 15:27
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