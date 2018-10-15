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Real Madrid, dev operasyonun düğmesine basmaya hazırlanıyor

Portekizli yıldız Ronaldo'nun ayrılığı sonrası beklentileri karşılayamayan Real Madrid'de başkan Perez, Mbappe veya Neymar'ın kadroya katılması halinde Luka Modric'in Inter'e transfer edilmesine izin verecek.

15 Ekim 2018 Pazartesi 23:02
Real Madrid, dev operasyonun düğmesine basmaya hazırlanıyor

Real Madrid, bu sezon başında sessiz kalsa da tarihi bir operasyon için düğmeye bastı. İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Real Madrid, Inter'in ısrarla istediği Luka Modric hakkında kararını verdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Neymar veya Kylian Mbappe'nin transfer edilmesi halinde Luka Modric'in Inter'e transfer edilmesine izin verecek.

Modric için bir yıldızın takıma katılması bekleniyor

Cristiano Ronaldo'nun sezon başında ayrılmasıyla bu sezon gol yollarında oldukça etkisiz kalan Real Madrid'de başkan Perez'in Neymar veya Mbappe'yi alarak hem büyük bir sükse yapmak istediği hem de 33 yaşına gelen Modric'i iyi bir fiyata Inter'e satabileceği belirtildi. (Sporx)

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 23:02
  1. Florentino Perez
  2. Kylian Mbappe
  3. Luka Modric
  4. Real Madrid
  5. Ronaldo
  6. Neymar
  7. Modric
  8. Mbappe

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