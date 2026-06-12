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Gündem Raylar Üzerinde ‘İnek’ seferberliği
Gündem

Raylar Üzerinde ‘İnek’ seferberliği

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Raylar Üzerinde ‘İnek’ seferberliği

Elazığ’da trenin çarptığı bir inek, lokomotif ile raylar arasında sıkıştı. Olay yerine koşan vatandaşlar, hayvanın telef olmasını önlemek için zamanla yarışarak müdahale etti.

Olay, Kızılay Mahallesi'nden geçen demir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi otlatmak için ineğini yeşillik alana çıkardı. O esnada demir yoluna geçen inek, yük treninin çarpması sonucu tren ve raylar arasına sıkıştı. Trenin ineğine çarptığını gören hayvan sahibi, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti. Vatandaşlar olay yerine koşarken, ineğin telef olmaması için adeta saniyelerle yarışıldı. Bir şahıs, bıçak getirerek telef olmak üzere olan ineği kesti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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