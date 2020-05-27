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Aktüel

Raydan çıkan tramvay 6 saat sonra kaldırıldı

Gaziantep’te raydan çıkan tramvay 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:35:29 -
Raydan çıkan tramvay 6 saat sonra kaldırıldı

Gaziantep’te raydan çıkan tramvay 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Tramvayın kurtarılması sonrası seferler yeniden başlatıldı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziulaş firması bünyesinde hizmet veren tramvayın karışığı kaza Gaziamuhtarpaşa Bulvarı üzerinde sabah saat 8 sularında meydana geldi. Elektrik güç direğine çarparak durabilen tramvayda yolcu olmaması nedeniyle faciadan dönüldü. Kazanın hemen sonrası oluşan toz dumanı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından raydan çıkan tramvay kurtarılarak olay yerinden götürüldü.



Öte yandan tramvay kazası dolayısıyla seferler 6 saat durduğu için vatandaşlar mağdur oldu.

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