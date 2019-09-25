İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden ravioli, ülkemizin mantısına benzese de birkaç farklı dokunuşu mevcut. Sizler için gerçek bir ravioli tarifini derledik. Peki ama ravioli nasıl yapılır? Kıymalı ravioli tarifi ve malzemeleri...

Ravioli, ince açılan makarna hamuruyla, bir dolguyu içeren makarna türüdür. Genellikle et suyunda veya sosla servis edilir, İtalyan mutfağında geleneksel bir yiyecek olarak ortaya çıkarlar. Mantı genellikle kare şeklindedir ancak dairesel ve yarı dairesel de dahil olmak üzere diğer formlar da kullanılır.

Malzemeler

2 yumurta

3-3,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı tuz

İç harcı için;

2 orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvıyağ

300 gr kıyma

yarım çay bardağı soğuk su

maydanoz

tuz, pulbiber, karabiber

Üzerine;

Et suyu

Domates sosu için;

2 domates

1 tatlı kaşığı salça

yarım çay bardağı kadar su

tuz, karabiber

Öncelikle su ve yumurtaları derin bir kaba alın ve çırpın. Ardından içerisine kontrollü şekilde unu ekleyin ve sert bir hamur elde edin. Nemli bir bezle yarım saat kadar dinlendirin.

Bu esnada soğanları mutfak robotundan geçirin ve tavaya sıvıyağ dökerek soğanları kavurun. Fakat çok kavurmayın.

Kıymayı derin bir kaseye alıp içerisine kavurduğunuz soğanları, maydanozu ve suyu alarak yoğurun. Ardından içerisine tuz, karabiber ve pulbiberi ilave edin.

Sosu için yağ içerisinde rendelenmiş domatesleri kavurup üzerine salçayı ekleyin. Ardından su ve baharatları ekleyerek kaynatıp altını kapatın

Hamuru iki eşit parçaya ayırıp oklava ile açın. İki hamurun da aynı büyüklükte olmasına özen gösterin. Bir hamurun üzerine kıymalardan parça alarak yerleştirin. Diğerini üzerine ıslatarak kapatın. Ardından oklava yardımı ile kıymaların arasında kalan boşluklara bastırarak alttaki hamurla yapışmasını sağlayın.

Şekiller belli olduktan sonra bir bıçak yardımı ile bastığınız alanları kesin. Ayırırken bir miktar un kullanabilirsiniz.

Kaynar suda haşladıktan sonra et suyu ve ardından domates sosunu dökerek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun....