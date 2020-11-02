  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rasulayn'da sebze pazarında terör saldırısı: 4 yaralı
Aktüel

Rasulayn'da sebze pazarında terör saldırısı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:52:11 -
Rasulayn'da sebze pazarında terör saldırısı: 4 yaralı

RASULAYN (AA) - Suriye’nin kuzeyinde Rasulayn ilçesinde sebze pazarında düzenlenen bombalı saldırıda 1'i ağır 4 sivil yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde sebze pazarında yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda, 1'inin durumu ağır, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar Rasulayn Hastanesine sevk edildi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şapka düştü kel göründü! Provokatörün kimliği şaşırttı
Gündem

Şapka düştü kel göründü! Provokatörün kimliği şaşırttı

İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya hesabından İzmir'de yaşayanlara ilişkin provokasyon kokan bir paylaşımda bulunan şahsın kimliği şaşı..
Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı
Dünya

Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın provakasyonunu ortaya çıkardı. Haciyev, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Erivan ..
Sosyal medyadan duyurdu... DSÖ Genel Direktörüne koronavirüs şoku!
Dünya

Sosyal medyadan duyurdu... DSÖ Genel Direktörüne koronavirüs şoku!

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay