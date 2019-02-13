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Rapid Wien İnter UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları dün akşam başladı. Yarın ise Avusturya ekibi Rapid Wien sahasında İtalyan devi İnter'i konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Rapid Wien İnter UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:11
Rapid Wien İnter UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları dün akşam başladı. Yarın ise Avusturya ekibi Rapid Wien sahasında İtalyan devi İnter'i konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Rapid Wien İnter UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Rapid Wien İnter UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

14 Şubat 2019 Perşembe Allianz Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak olan Rapid Wien İnter UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçı beIN Sports HD 4'ten canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı İstanbul Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacak.

Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

14 Şubat Perşembe 

20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz) beIN SPORTS 1

20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere) beIN SPORTS HD 3

20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) beIN SPORTS HD 2

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) beIN SPORTS MAX HD 1

20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2

20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)  beIN CONNECT

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)  beIN CONNECT

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) beIN SPORTS HD 4

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2

23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) beIN SPORTS HD 4

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)  beIN SPORTS MAX HD 1

23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)  beIN SPORTS HD 2

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:11
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