Randevusuz muayeneye geldi, doktoru dövdü
Tekirdağ’da randevu almadan geldiği hastanede muayene olmak isteyen ve çıkan tartışmada doktoru darbeden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre, hasta olan yakınıyla birlikte hastaneye gelen Ç.K., randevusu olmadan muayene olmak isteyince Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Dr. Selami Ulaş ile sözlü tartışma yaşadı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada, Ç.K. doktora fiziki müdahalede bulundu. Olayı fark eden hastane personeli duruma müdahale ederken, güvenlik güçlerine haber verildi.
Darp raporu alan doktor, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ç.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.