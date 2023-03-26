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Yemek Tarifleri Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Osmanlı'dan günümüze en lezzetli yolculuk
Yemek Tarifleri

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Osmanlı'dan günümüze en lezzetli yolculuk

Yeniakit Publisher
2023-03-26 11:04:00 -

Ramazan ayıyla birlikte geleneksel tatlılardan olan güllaç adeta yok satıyor.

Osmanlı saray mutfağında lezzeti ile damakları şenlendiren güllaç, Ramazan ayında raflarda yerini aldı.

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ve Osmanlı saray mutfağında da yeri olan güllaç, raflarda yerini aldı. Güllaç, sütlü ve hafif bir tadı olması sebebiyle Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. İftar sofralarının lezzeti güllaç tatlısı, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Kırıkkale’deki pastane ve tatlıcıların raflarını süsleyen güllaç, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

"Güllaç, en çok satılan tatlılardan birisidir"

Ramazan'da güllaç satışlarının yoğun olduğunu söyleyen tatlı ustası Murat Şahin, “Ramazan ayı güllaç, tulumba, soğuk baklava ve şerbetli tatlılarımızın en güzel olduğu günlerdir. Ramazan hayırlısıyla gelir ve bu dönemde işler biraz daha fazladır. Sütlü tatlılar arasında güllaç, en çok satılan ve talep gören tatlılardan birisidir. En hafif tatlı olmasıyla sadece Ramazan aylarına özel üretilmektedir. Hafif bir tatlı olup, daha rahat yendiğinden çok tutulan bir tatlıdır. Güllacın yanı sıra, tulumba da çok rağbet gören tatlılardandır. Tamamen kendi imalatımız olup, sütlü tatlılar bu ayda daha çok tutulmaktadır” dedi.

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