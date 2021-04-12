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Kadın - Aile Ramazan şerbeti nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ramazan şerbeti nasıl yapılır?

Ramazan şerbeti, Osmanlı’dan günümüze miras kalan içeceklerin en başında gelir. Ramazan ayına özel olan bu içeceğin tarifi merak ediliyor. Kan şekerini ve sindirimi düzenleyen Ramazan şerbetinde hangi malzemelerin kullanıldığı araştırılıyor. Peki, Ramazan şerbeti nasıl yapılır? Ramazan şerbeti tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 23:30:00 -
Ramazan şerbeti nasıl yapılır?

Ramazan şerbeti tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

6 su bardağı su, 3/4 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı vişne, 10 tane kurutulmuş erik, 1 su bardağı kuru üzüm, 5 gram taze zencefil, 1 tane çubuk tarçın, 6 tane karanfil

Ramazan şerbeti nasıl yapılır?

Suyu derin bir tencereye koyun. Ardından kabuğunu soyduğunuz taze (kök) zencefil, karanfil ve çubuk tarçın ekleyip kaynamaya bırakmalısınız.

Kaynamaya başlayan suya toz şekeri atıp karıştırmaya başlayın. Sap kısımlarını tek tek ayıkladığınız kuru üzüm ve eriği ilave edin. 5 dakika kadar kaynatmanız gerekir.

Son olarak taze vişneleri koyup kaynatma işlemini 2-3 dakika daha devam ettirin.

Ocaktan aldığınız şerbet karışımını ılınması için oda ısısında bekletmeniz gerekir. Ilınan şerbet karışımının tanelerini bir süzgeç yardımıyla süzerek almaya dikkat edin.

Sürahiye koyup buzdolabında soğuttuğunuz ramazan şerbetini artık soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Buzdolabında beklettiğiniz şerbeti, file fındık ya da rendelenmiş Hindistan cevizi ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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