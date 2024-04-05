Ramazan programları iptal! Sandıklar açıldı intikam başladı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Yerel seçimler öncesi her kesime eşit ve adil yaklaşacağız vaadini seçimin ertesi günü çiğneyen CHP’li başkanlar anlaşmaları ve duyuruları yapılmış Ramazan’ın manevi iklimine uygun program ve etkinlikleri iptal ediyor. CHP’nin 31 Mart’ta küskün AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesi sebebiyle ele geçirdikleri Denizli Belediyesi başta olmak üzere İstanbul’da Tuzla ve Çekmeköy ilçe belediyeleri de daha önceden tanıtımı ve duyuru yapılmış etkinlikleri iptal ettiği görüldü.

Eşref Ziya konseri iptal

Seçimi kazanan CHP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, daha mazbatayı almadan önceki dönemde belirlenmiş konserleri iptal etmeye başladı. 6 Nisan’da Denizli’de planlanan Eşref Ziya Terzi konseri, yeni yönetim daha mazbatasını bile almadan iptal edildi. Çekmeköy Belediye Başkanı CHP’li Orhan Çerkez de, İslami camianın tanınmış sanat grubu ‘Grup Genç’in 3 Nisan’da gerçekleştirilecek konserini iptal etti. AK Parti belediyeciliğinden CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi ise tanıtım mesajları atılmış, Dursun Ali Erzincanlı’nın 3 Nisan Çarşamba günü Şifa Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek ‘Vakti Muhabbet’ programını iptal etti. Seçimlerden önce cami cami gezerek oy dilenen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB Orkestraları ise Ayasofya Camii’nin dibinde teravih vakti sırasında konser verdi. Konsere katılanların ellerindeki alkol şişeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Ali'siz alevinin menzil kini

Adıyaman Belediye Başkanlığına PKK’lı DEM’in desteğiyle seçilen Ali’siz Alevi CHP’li Abdurrahman Tutdere de ilk açıklamasında Menzil Cemaatini hedef alarak, köyün Adıyaman Belediyesi’nden fon alıyormuş gibi iftira atıp, “Cemaatlere milletin parasını, belediyenin kaynağını asla kullandırtmayacağım. O tür taleplerle kimse yanıma gelemez. Belediyenin kaynakları Menzil’e değil, halka aktarılacak. Benim kapıma gelmesinler” şeklinde skandal ifadeleri kullandı.

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