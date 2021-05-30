Ramazan Öztürk kimdir? Ramazan Öztürk ne iş yapıyor?

Ramazan Öztürk kimdir, nerelidir? Ramazan Öztürk ne iş yapıyor? soruları gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ramazan kimin oğlu? Ramazan Öztürk, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk’ün oğludur. Talip Öztürk Rizelidir. Çok uzun süredir çay sektöründe Rize’nin önde gelen iş adamlarındandır. Talip Öztürk, BMC Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağıdır.

BMC, 50 yılı aşkın süredir Türk otomotiv sanayisinde, kendi markası ile yurt içi ve yurt dışı pazarlar için üretim yapıyor, yerli ve milli teknoloji ile ticari ve savunma sanayi araç segmentlerinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştiriyor. 1964 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC; bugün, İzmir Pınarbaşı’ndaki 250 bin metrekarelik alana yayılan modern tesislerinde, geniş ürün gamı, nitelikli iş gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile otomotiv ve savunma sanayine özel çözümler sunuyor. İlk günden bugüne 300 bin adedi geçen araç üretimi ile 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar dolarlık katma değer sağlayan BMC; yoğun Ar-Ge çalışmalarının ışığında, ileri teknolojiyle standartlarını sürekli yükseltiyor.